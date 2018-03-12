Новости по теме день города

Комиссия по учреждению Дня города Сухум обозначила дату празднования. День города в Сухуме будут отмечать ежегодно в первую субботу июля, в этом году датой празднования станет 2 июля.
Международная научно-практическая конференция к празднованию Дня города Сухум "Древняя Диоскуриада" проходит в Абхазском государственном музее.
Фонд содействия развитию города Сухум "Акуа" обратился к руководству Администрации города и Сухумскому Городскому Собранию с инициативой оказать содействие в учреждении официального праздника Дня города и утверждении его календарной праздничной датой.
К празднованию Дня города было приурочено открытие Музея боевой Славы в здании Дворца культуры города-героя Ткуарчал.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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