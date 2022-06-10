Выставки, шахматы и аниматоры: День города отметили в Пицунде
21:42 10.06.2022 (обновлено: 21:45 10.06.2022)
© Sputnik / Бадри Есиава День города отметили в Пицунде
© Sputnik / Бадри Есиава
Пицунда получила статус города 10 июня 2007 года, до этого она была поселком городского типа.
СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Бадри Есиава. День города отметили в Пицунде в пятницу 10 июня, передает корреспондент Sputnik.
Пицунда обрела статус города 15 лет назад, до 2007 года она была поселком городского типа. Все культурно-развлекательные мероприятия прошли возле местного Дома культуры.
"Сегодня у нас намечены спортивные соревнования по шахматам, волейболу, баскетболу, организованы выставки картин, приглашены аниматоры. Атмосфера действительно праздничная, все друг друга поздравляют. Также поступило немало звонков с поздравлениями от коллег из побратимых с Пицундой городов – это Курск, город Бор Нижегородской области", - отметил глава администрации Пицунды Руслан Хунцария.
Аниматоры в образах популярных персонажей из мультфильмов под веселую музыку развлекали детей различными заданиями, интерактивными играми и упражнениями. Воспитанники студии изобразительного искусства при Доме культуры представили гостям и жителям Пицунды свои картины, а юные танцовщицы группы "Флеш Дэнс" продемонстрировали свои хореографические навыки.
© Sputnik / Бадри Есиава День города отметили в Пицунде
День города отметили в Пицунде
© Sputnik / Бадри Есиава
Также прошли соревнования среди начинающих шахматистов, разделившихся на две команды – мальчики противостояли девочкам.
"Мы сегодня собрали по десять мальчиков и девочек, занимающихся в шахматной секции в Пицунде. Это условие турнира, тоже некая дополнительная игра для них. Она придает состязательный дух. Администрация города выделила нам кубки, медали и грамоты для победителей и призеров", - отметил тренер по шахматам Гудаутской детско-юношеской спортивной школы Альберт Карапетян.
Заняться шахматами Еснату Авидзба посоветовала его младшая сестра, о чем он не сожалеет. По словам школьника, главное в этом спорте – это умение сохранять спокойствие и собранность.
Для Романа Хамита шахматы - не просто игра, а образ жизни. Молодой "гроссмейстер" признался, что тратит на тренировки и обучение не меньше трех часов в день и намерен улучшать свои результаты.
"Играю я уже почти пять лет. Много играю в интернете, и там у меня неплохие результаты, но в живых соревнованиях я выше второго места еще не занимал. Буду тренироваться", - поделился он.
В этот праздничный день на первом этаже Дома культуры открылась выставка "Энди Уорхол и русское искусство". Как отмечают организаторы, это необычное событие для Абхазии, так как жители республики пока не очень хорошо знакомы с современным искусством, в частности, с поп-артом.
© Sputnik / Бадри Есиава День города отметили в Пицунде
1/2
© Sputnik / Бадри Есиава
День города отметили в Пицунде
© Sputnik / Бадри Есиава День города отметили в Пицунде
2/2
© Sputnik / Бадри Есиава
День города отметили в Пицунде
1/2
© Sputnik / Бадри Есиава
День города отметили в Пицунде
2/2
© Sputnik / Бадри Есиава
День города отметили в Пицунде
На выставке представлено около 40 копий работ знаменитого американского художника, продюсера, дизайнера и писателя Энди Уорхола, который в XX веке покорил мир нестандартным подходом к творчеству, живописи и выбором ярких красок.
"Мы очень надеемся, что это станет главным культурным событием этого лета и что туристы, которые будут к нам приезжать, увидят не только наши прекрасные достопримечательности, но нашу способность делать хорошего уровня выставки", - рассказала один из организаторов мероприятия Анна Савилова и поблагодарила куратора выставки Татьяну Звенигородскую за идею привезти в Абхазию новое для республики искусство, а также за помощь в воплощении проекта в жизнь.
Посетить выставку"Энди Уорхол и русское искусство" можно будет до конца сентября.