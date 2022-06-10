https://sputnik-abkhazia.ru/20220610/vystavki-shakhmaty-i-animatory-den-goroda-otmetili-v-pitsunde-1039512198.html

Выставки, шахматы и аниматоры: День города отметили в Пицунде

Выставки, шахматы и аниматоры: День города отметили в Пицунде

Пицунда получила статус города 10 июня 2007 года, до этого она была поселком городского типа. 10.06.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Бадри Есиава. День города отметили в Пицунде в пятницу 10 июня, передает корреспондент Sputnik.Пицунда обрела статус города 15 лет назад, до 2007 года она была поселком городского типа. Все культурно-развлекательные мероприятия прошли возле местного Дома культуры.Аниматоры в образах популярных персонажей из мультфильмов под веселую музыку развлекали детей различными заданиями, интерактивными играми и упражнениями. Воспитанники студии изобразительного искусства при Доме культуры представили гостям и жителям Пицунды свои картины, а юные танцовщицы группы "Флеш Дэнс" продемонстрировали свои хореографические навыки.Также прошли соревнования среди начинающих шахматистов, разделившихся на две команды – мальчики противостояли девочкам."Мы сегодня собрали по десять мальчиков и девочек, занимающихся в шахматной секции в Пицунде. Это условие турнира, тоже некая дополнительная игра для них. Она придает состязательный дух. Администрация города выделила нам кубки, медали и грамоты для победителей и призеров", - отметил тренер по шахматам Гудаутской детско-юношеской спортивной школы Альберт Карапетян.Заняться шахматами Еснату Авидзба посоветовала его младшая сестра, о чем он не сожалеет. По словам школьника, главное в этом спорте – это умение сохранять спокойствие и собранность.Для Романа Хамита шахматы - не просто игра, а образ жизни. Молодой "гроссмейстер" признался, что тратит на тренировки и обучение не меньше трех часов в день и намерен улучшать свои результаты."Играю я уже почти пять лет. Много играю в интернете, и там у меня неплохие результаты, но в живых соревнованиях я выше второго места еще не занимал. Буду тренироваться", - поделился он.В этот праздничный день на первом этаже Дома культуры открылась выставка "Энди Уорхол и русское искусство". Как отмечают организаторы, это необычное событие для Абхазии, так как жители республики пока не очень хорошо знакомы с современным искусством, в частности, с поп-артом.На выставке представлено около 40 копий работ знаменитого американского художника, продюсера, дизайнера и писателя Энди Уорхола, который в XX веке покорил мир нестандартным подходом к творчеству, живописи и выбором ярких красок."Мы очень надеемся, что это станет главным культурным событием этого лета и что туристы, которые будут к нам приезжать, увидят не только наши прекрасные достопримечательности, но нашу способность делать хорошего уровня выставки", - рассказала один из организаторов мероприятия Анна Савилова и поблагодарила куратора выставки Татьяну Звенигородскую за идею привезти в Абхазию новое для республики искусство, а также за помощь в воплощении проекта в жизнь.Посетить выставку"Энди Уорхол и русское искусство" можно будет до конца сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/ator-dal-rasklad-po-tsenniku-na-letniy-otdykh-v-novykh-otelyakh-abkhazii-1038993792.html

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абхазия, пицунда, день города, дети, выставка, культура