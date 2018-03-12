Новости по теме день памяти и скорби

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Ирина Вардания рассказала корреспонденту Sputnik о своем отце, Анатолии Вардания, который стал жертвой политических репрессий.
День памяти жертв политических репрессий отмечают в Абхазии 30 октября.
Аида Кварандзия о своем отце Андрее Кварандзия, который через день после вторжения грузин, 16 августа, был расстрелян за рулем своей машины недалеко от здания "Сухумприбор".
В 23-ую годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии кавалер Ордена Леона Арсен Ажиба вспомнил первые дни войны.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба в 23 годовщину со дня Начала Отечественной войны народа Абхазии обратился к народу республики.
В Абхазии отмечают День начала Отечественной войны народа Абхазии 14 августа 1992 года. Среди добровольцев, которые в 1992—1993 годах встали на защиту абхазского народа, видную роль сыграли южные осетины.
14 августа, в день начала Отечественной войны народа Абхазии, к Мемориалу Славы города Гагра прошла церемония возложения цветов.
Экспозиция, посвященная дню начала войны, и фотовыставка ко Дню добровольца открылись в Сухуме в пятницу 14 августа.
В 23-ую годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии Герой Абхазии Автондил Гарцкия вспомнил первые дни войны.
В 23-ую годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии руководители страны, общественность республики, жители Сухума возложили цветы к мемориалу погибшим в парке Боевой Славы.
Экспозиция, посвященная дню начала войны, и фотовыставка ко Дню добровольца будут открыты 14 августа.
Лидер общественной организации "Абзанхара" Нугзар Ашуба вспоминает Сергея Багапша в день его смерти.
В Абхазии 21 мая отмечают День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа.
Ежегодно в Абхазии 21 мая отмечают День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа.
151 год назад народы Кавказа подверглись насильственному выселению – махаджирству.
Жители Абхазии возложили цветы к памятнику махаджирам в День памяти жертв Кавказской войны.
Показ спектакля по поэме Народного поэта Абхазии Рушбея Смыр "Симра" был приурочен ко Дню памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа.
Ежегодно в Абхазии 21 мая отмечают День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа.
2 мая Герою Абхазии, генерал-лейтенанту Сергею Дбар исполнилось бы 69 лет. О его роли в восстановлении независимого абхазского государства рассказал Герой Абхазии Аслан Кобахия.
Памятный молебен, посвященный жертвам геноцида армянского народа, прошел в армяно-апостольской церкви в Гагре.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.