Новости по теме депортация

После того как в Турции был заблокирован сайт российского агентства Sputnik, без объяснения причин турецкие власти запретили въезд в страну главному редактору информационного агентства Sputnik Турция Туралу Керимову.
Ричард Харрингтон, ответственный за работу по делам беженцев при министерстве внутренних дел Британии заявил о том, что нелегальных мигрантов некуда депортировать.
Кристина Мокина и Григорий Лысаков находились в международном розыске с мая 2014 года. Девушку обвиняют в хищении чужого имущества и злоупотреблении доверием с использованием служебного положения в особо крупном размере, а мужчина подозревается в соучастии.
Действия властей Турции, которые игнорируют международные обязательства, требуют, по словам уполномоченного внешнеполитического ведомства, жесткой реакции ОБСЕ и других международных ведомств.
Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман прокомментировал задержание делегации Абхазии в Молдове.
Российский эксперт прокомментировал депортацию из Молдовы делегаций Абхазии и Южной Осетии.
После того как хоккеист Вячеслав Войнов отсидел срок за домашнее насилие, его вновь взяли под стражу, и теперь он ожидает рассмотрения своего дела в иммиграционном суде. По словам одного из юристов, Войнову "не позавидуешь".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.