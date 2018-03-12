Новости по теме договоры

Пленарное заседание межправительственной комиссии состоялось в пятницу 29 апреля.
Абхазия ввела санкции на некоторые категории товаров из Турции во вторник 1 марта, со списком попадающих под запрет продуктов можно ознакомиться на сайте Кабмина
Для развития абхазо-российского сотрудничества желательны более регулярные встречи президентов двух стран, сказала секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба по итогам рабочей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, состоявшейся 18 февраля, рассказал журналистам о целях поездки в Москву.
В США считают, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия при этом отрицает, что она нарушает договор РСМД.
Депутаты направили российскому президенту Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову предложение денонсировать Московский договор о дружбе и братстве, подписанный 16 марта 1921 года правительством РСФСР и правительством Великого народного собрания Турции.
Взаимодействие с государствами - участниками СНГ по различным аспектам оказывает стабилизирующую общую обстановку как в самих государствах, так и регионах, граничащих с ними, говорится в комментарии заместителя секретаря Совбеза РФ.
За ратификацию Соглашения об Объединенной группировке войск проголосовали 26 депутатов, один проголосовал против, двое воздержались.
Межведомственное соглашение между Министерствами здравоохранения Абхазии и России подписали министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов и заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников во вторник 24 ноября в Министерстве иностранных дел Абхазии.
По договору средства пойдут на электрификацию железных дорог и строительство теплоэлектростанций в Иране.
Дмитрий Медведев прибыл в Куала-Лумпур для участия в десятой встрече глав государств и правительств стран-участниц Восточноазиатского саммита, на котором будут рассмотрены ключевые проблемы мировой и региональной политики.
О роли Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве в истории Абхазии рассуждает Первый секретарь Коммунистической Партии Республики Абхазия Лев Шамба.
Если Египет выкупит у Франции вертолетоносцы типа "Мистраль", которые строились для России и приспособлены для наших вертолетов, мы сможем поставлять Каиру нашу авиатехнику, заявил в субботу глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров.
Предложение минфина Украины в адрес России участвовать в реструктуризации трехмиллиардного долга не было принято. Стороны договорились о продолжении диалога.
Подписание контракта на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" состоится в субботу в Каире. Фактическая поставка кораблей возможна в 2016 году.
Правительство КНДР отмечает, что готово к конструктивному диалогу по недопущению конфликта на Корейском полуострове, как только США согласятся заменить соглашение о перемирии на мирный договор.
Проект Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, обсудили в Народном Собрании Абхазии.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прокомментировал ситуацию с подписанием межправительственных соглашений, предусмотренных Договором о союзничестве и стратегическом партнерстве с Российской Федерацией.
Депутат Парламента Абхазии Георгий Агрба прокомментировал Sputnik обращение группы парламентариев к представителям исполнительной и законодательной властей по вопросам реализации Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве.
Депутаты Парламента Республики Абхазия Георгий Агрба, Гурам Барганджия, Анзор Кокоскерия, Ахра Пачулия подготовили обращение по вопросам реализации Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.