Новости по теме дома

О покинутых домах и старых улочках, хранящих необыкновенные и интересные истории, читайте в материале Арифы Капба.
Об истории дома, который навсегда связан с легендарной семьей Нестора и Сарии Лакоба, читайте в материале Арифы Капба.
Об истории старинного дома, всегда принадлежавшего семье Аббас-оглы, и сегодня украшающего Сухум, читайте в материале Арифы Капба.
В столице Абхазии существует несколько аварийных жилых домов, в которых проживают 19 семей, чья жизнь подвергается постоянной опасности.
О том, как найти дом Чика в Мухусе и об истории дома персидской семьи, волею судьбы навсегда связанной с Абхазией, рассказала Арифа Капба.
Любой город состоит из районов и центральной части. Сухум не исключение. По традиции центром Сухума принято считать пересечение улицы Леона и проспекта Аиааира. "Встретимся под часами", такой фразой часто обозначают место встречи в городе как горожане, так и гости столицы.
Жители дома № 83 по улице Басария вынуждены решать проблемы с эксплуатацией здания за свой счет, так как дом еще не поставлен на баланс города.
Колумнист Sputnik Батал Шулумба о покинутых человеком домах и их дальнейшей судьбе.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.