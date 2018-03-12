Новости по теме допинг

"Нет доверия всей системе российского спорта", заявил министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко.
Сергей Фокичев, советский конькобежец, олимпийский чемпион 1984 года и трехкратный Чемпион мира в интервью Sputnik прокомментировал скандал с мельдонием.
На тот момент, когда у спортсменов РФ был обнаружен мельдоний, он был в списке запрещенных препаратов, а значит, антидопинговые правила были нарушены, сказал Зайцев.
За последние дни за употребление препарата мельдоний от соревнований были отстранены сразу несколько российских спортсменов.
Прежде чем включить какой-либо препарат в список запрещенных, Всемирное антидопинговое агентство должно посоветоваться со специалистами в сфере спортивной медицины, считают эксперты.
Российские легкоатлеты имеют право принимать участие только в соревнованиях, проходящих внутри страны. Спортсмены, нарушившие запрет и выступающие за рубежом, могут быть дисквалифицированы.
Россия выступает против вмешательства политики в спорт, заявил министр спорта Виталий Мутко и отметил, что РФ не собирается бойкотировать ОИ-2016, если российских легкоатлетов не допустят до участия в Олимпиаде.
В докладе WADA обвинила антидопинговую лабораторию в Лозанне в уничтожении 55 проб из 67, доставленных из Москвы.
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