https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/rossiyskaya-figuristka-valieva-prodolzhit-uchastie-v-olimpiyskikh-igrakh-1037546397.html

Страсти на льду: в чем МОК обвиняет юную российскую фигуристку Валиеву

Страсти на льду: в чем МОК обвиняет юную российскую фигуристку Валиеву

Пересмотр итогов командного состязания, в котором принимала участие спортсменка, будет возможен лишь после решения Спортивного арбитражного суда. 11.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-11T20:20+0300

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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Российская фигуристка Камила Валиева попала в центр международного спортивного скандала, когда одна из ее допинг-проб дала положительный результат, сообщает РИА Новости. Пятнадцатилетняя спортсменка участвовала в командном выступлении сборной Олимпийского Комитета России 7 февраля, показав блестящий результат, и закрепив первенство своей команды в состязании.Результат теста официально подтвердило Международное агентство тестирования (ITA). На Камилу Валиеву было наложено временное ограничение, которое было снято РУСАДА после опротестования. На данный момент фигуристке разрешено участвовать в Олимпиаде, и она продолжает тренироваться, готовясь к следующим выступлениям.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала обвинения против Валиевой абсурдными и отметила, что эта ситуация "вызывает много вопросов". Более того, по словам Матвиенко, в этом деле угадываются действия западных спецслужб.В числе странностей называют то, что Стокгольмская лаборатория представила результаты теста Валиевой уже после победы российской команды. Проба на допинг была сдана 25 декабря, а результат был обнародован только 8 февраля. Такой большой разрыв во времени между сдачей пробы и получением результата очень необычен.Международный Олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство подали апелляции в Спортивный арбитражный суд на отмену временного отстранения российской фигуристки.Ситуация с Валиевой взбудоражила мировую общественность. Многие медики утверждают, что хоть триметазидин и находится в списке запрещенных препаратов, никакого результата на спортивные достижения он не оказывает.Еще одним важным фактором является возраст спортсменки. Лица, не достигшие шестнадцати лет, обладают статусом "защищенной персоны", что также будет играть роль в судебном процессе. Олимпийский комитет России заявил об отрицательных результатах всех допинг-тестов фигуристки, взятых и до, и после положительного декабрьского теста.В связи со скандалом Американское Антидопинговое агентство (USADA) грозится привлечь к ответственности россиян, причастных к этому делу. Принятый в США "закон Родченкова" позволяет американским властям в судебном порядке преследовать иностранных спортсменов или должностных лиц за пределами Штатов, если в ходе их действий пострадали американские спортсмены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/pobedy-rossiyskikh-figuristov-vyveli-stranu-na-pervoe-mesto-na-olimpiade-1037461460.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/1037432916.html

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олимпийские игры, допинг, новости, фигуристы, спорт