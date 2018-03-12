Новости по теме достопримечательности

После закрытия для россиян курортов Турции и Египта, взоры курортников стали обращаться на противоположную сторону побережья Черного моря, считает корреспондент Sputnik Владимир Бегунов.
В 1902 году на всемирной выставке, проходившей в Париже, принцем Ольденбургским было приобретено красивейшее деревянное здание будущего ресторана "Гагрипш".
Отдых в Абхазии обещает быть насыщенным, потому следует тщательно продумать план маршрутов и постараться охватить как можно больше мест и мероприятий за ограниченное время отпуска.
Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации Сухума организует бесплатные экскурсии по Западной и Восточной Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.