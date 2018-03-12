Новости по теме доверие

Больше половины американцев (53%), почти половина немцев (49%) также уверены, что политики и крупный бизнес оказывают влияние на объективность освещения информации в СМИ.
По данным нового опроса "Sputnik.Мнения", проведенного в США и странах Европы британским агентством ICM Research для международного информационного агентства и радио Sputnik, в целом большинство опрошенных (56%) уверены, что СМИ в их странах находятся под влиянием политиков и крупного бизнеса, что сказывается на объективности подачи информации.
Новостное мультимедийное агентство Sputnik совместно с известной британской исследовательской компанией ICM Reseacrh выявило уровень недоверия жителей Великобритании, Германии, Греции и Франции к ведущим СМИ европейских стран по вопросам освещения событий на Украине.
Новостное мультимедийное агентство Sputnik совместно с известной британской исследовательской компанией ICM Reseacrh выявило уровень недоверия жителей Великобритании, Германии, Греции и Франции к ведущим СМИ европейских стран по вопросам освещения событий на Украине.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.