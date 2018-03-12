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Новости по теме доверие

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  • СМИ Америки и Европы зависят от политиков и крупного бизнеса – опрос
    11:25 25.08.2015
    19

    Опрос: СМИ США и Европы зависят от политиков и крупного бизнеса

    Больше половины американцев (53%), почти половина немцев (49%) также уверены, что политики и крупный бизнес оказывают влияние на объективность освещения информации в СМИ.

  • 11:23 25.08.2015Инфографика
    41

    Жители США и ЕС считают, что на СМИ влияют политики и бизнес

    По данным нового опроса "Sputnik.Мнения", проведенного в США и странах Европы британским агентством ICM Research для международного информационного агентства и радио Sputnik, в целом большинство опрошенных (56%) уверены, что СМИ в их странах находятся под влиянием политиков и крупного бизнеса, что сказывается на объективности подачи информации.

  • Европа сомневается в объективности освещения событий на Украине
    10:00 21.04.2015
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    Европа не доверяет СМИ своих стран в освещении украинского кризиса

    Новостное мультимедийное агентство Sputnik совместно с известной британской исследовательской компанией ICM Reseacrh выявило уровень недоверия жителей Великобритании, Германии, Греции и Франции к ведущим СМИ европейских стран по вопросам освещения событий на Украине.

  • Степень доверия жителей Европы ведущим СМИ в освещении украинского кризиса
    09:45 21.04.2015Инфографика
    304

    Европейцы не доверяют СМИ

    Новостное мультимедийное агентство Sputnik совместно с известной британской исследовательской компанией ICM Reseacrh выявило уровень недоверия жителей Великобритании, Германии, Греции и Франции к ведущим СМИ европейских стран по вопросам освещения событий на Украине.

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