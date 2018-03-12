Новости по теме дружба

Творческий вечер “Россия-Абхазия: дни и столетия” прошел в московском Доме Кино в понедельник 16 мая. Подробностями специально для Sputnk поделилась Алана Сабеева
Сирийцы, проживающие в разных странах мира, пришли в воскресенье к российским посольствам со словами благодарности за помощь в борьбе с террористами "Исламского государства". Смотрите на видео, как проходили акции в Сирии, Иране и Сербии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.