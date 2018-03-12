Новости по теме движение

Движение транспортных средств на участке населенного пункта Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях вновь запрещено в связи со сходом лавин. Транскавказская автомагистраль будет открыта для движения после особого распоряжения.
Движение "Открытая Россия" заявило о том, что следователи проводят обыски в квартирах его сотрудников и пресс-секретаря Ходорковского Кюлле Писпанен. В СК пояснили, что обыски связаны с делом ЮКОСа о хищении средств, возбужденным в 2003 году.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.