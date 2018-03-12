Новости по теме фестивали

Шестой фестиваль народных инструментов “Апхиарца” впервые прошел не в столице Абхазии, как пять лет подряд до этого, а в Очамчыре.
Главная цель фестиваля - показать в позитивном ключе Россию с ее богатой и разнообразной культурой, программа начнется 6 марта и закончится 13-го.
Картина молодого режиссера из Абхазии Наура Гармелия получила приз кинофестиваля "Дух Огня" в Ханты-Мансийске.
Именно Сочи будет предлагаться в качестве "хозяина" фестиваля, сказал глава Росмолодежи Сергей Поспелов. Представители Всемирной федерации демократической молодежи посетят Сочи 3 февраля.
По итогам фестиваля команда КВН из Абхазии "Мои Золотые" не попала в премьер-лигу на зимнем фестивале "КиВиН-2016" в городе Сочи.
Команда КВН из Абхазии "Мои Золотые" прошла во второй тур Сочинского фестиваля "КиВиН 2016".
11 января состоялось открытие XXVII Международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2016" в концертном зале "Горки Холл"
Первого ноября 2015 года уникальный Пицундский орган, расположенный в Абхазии, отмечает почти полувековой юбилей. Об основных этапах его истории рассказывается в материале корреспондента Sputnik Наалы Авидзба.
Фестиваль осетинского пива в Ленингорском районе Южной Осетии собрал лучших пивоваров республики. Победителя определяли четыре члена жюри.
Спортивные и творческие коллективы из всех районов Абхазии, из Адыгеи, Краснодара и Москвы собрались на III Молодежном Арт-фестивале «Прогулка по набережной», который открылся в Сухуме 25 сентября.
Первый ежегодный Международный фестиваль современного искусства и творчества "Guenos" проходил в городе Очамчыра с 23 августа.
Чемпионы Высшей лиги КВН "Нарты из Абхазии" приняли участие во встрече команд-выпускников КВН, которая прошла в понедельник 24 августа в рамках недели КВН в Сочи.
Современную культуру во второй день фестиваля представят молодые танцевальные коллективы, вокалисты, модельеры из Абхазии, Южной Осетии, России и Турции.
Национальную культуру представили молодые танцевальные коллективы, вокалисты, модельеры и художники из Абхазии, Южной Осетии, России и Турции в Доме Культуры Очамчыры.
Первый Международный молодежный фестиваль современного искусства, культуры и творчества "Guenos" пройдет с 23 по 26 августа в городе Очамчыра.
В 2009 году Народный артист СССР посетил кинофестиваль "Страна души" в Пицунде.
XVI Открытый органный фестиваль проходит в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской в городе Сочи с 18 июля.
Фильм режиссера Тимура Квеквескири "Соседи" вошел в конкурсную программу международного фестиваля короткометражного кино и анимации "Meters".
Второй международный фестиваль рок-музыки "Абхазский берег" открылся в пятницу в поселке Цандрыпш Гагрского района.
Второй международный фестиваль рок-музыки "Абхазский берег" открылся в пятницу в поселке Цандрыпш Гагрского района.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.