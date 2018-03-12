Новости по теме фотокорреспонденты

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  • Фотокорреспонденты Sputnik победили в конкурсе Picture of the Year
    12:49 29.02.2016
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    Фотокорреспонденты Sputnik победили в конкурсе Picture of the Year

    Победителями POYi стали Валерий Мельников, выиграв специальный приз в категории "Серия портретов" (Portrait Series) и "Мультимедийная новостная история" (Multimedia News Story), и Алексей Филиппов - второе место в категории "Спортивные события" (Sports Feature).

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