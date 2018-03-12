Новости по теме фронт

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совершенствуют боевые навыки на современном стрельбищном комплексе.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Ирины Куакуаскир.
Фронтовые письма Нурбея Килба, орденские книжки, медали и фотографии Льва Квеквескири семья передала Абхазскому государственному музею.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.