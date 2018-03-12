Новости по теме футбольные клубы

XV юбилейный международный детско-юношеский футбольный турнир "Весенний кубок южной столицы", в котором приняли участие восемь команд, проходил в Сочи с 21 по 27 марта.
Футбольный клуб “Афипс” из Краснодарского края cвой второй зимний сбор проводит в Абхазии.
Футбольный клуб “Афипс” из Краснодарского края cвой второй зимний сбор проводит в Абхазии, сказал главный тренер ФК “Афипс” Александр Сторожук.
На стадионе будет 40 тысяч зрительских мест на капитальных трибунах, а также пять тысяч - на дополнительных, мобильных. Кроме этого готовится 40 вип-лож.
Товарищеский матч между нижегородским футбольным клубом "Волга" и армянским клубом "Арарат" отменен из-за вмешательства МИД Грузии, сказал корреспонденту Sputnik президент ФФА Руслан Аджинджал.
В правительстве Великобритании заявили, что, несмотря на запросы некоторых парламентариев, Лондон не будет увязывать дело экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко со спортивным мероприятием.
План предстоящих мероприятий обсудил организационный комитет по подготовке проведения чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA.
Футбольный клуб из Нижнего Новгорода "Волга" проводит свои первые в этом году учебно-тренировочные сборы в Абхазии. Во время своего пребывания она сыграла товарищеский матч с сухумской командой, а в ближайшие дни нижегородский клуб проведет еще ряд встреч.
Китайская компания получила эксклюзивные права на 24-часовую трансляцию клубного канала ФК "Манчестер Юнайтед"
Единственным представителем российских клубов в топ-100 рейтинга стал бразильский форвард санкт-петербургского "Зенита" Халк, занявший 55-е место.
В связи с инцидентом с Су-24, сбитым турецкими ВВС, футбольный клуб "Амкар", вероятнее всего, откажется от проведения зимних сборов в Турции.
Представители ConIFA прибыли в Абхазию в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2016 года.
Победа "Рицы" над "Абазгом" в 17 туре чемпионата Абхазии позволила гудаутской команде сравняться с лидером чемпионата, командой "Афон".
ФК "Динамо-Сухум" обратился с просьбой оказать финансовую поддержку ко всем болельщикам, любителям спорта. В первую очередь обращение направленно к крупным фирмам или к бизнесменам, живущим в Абхазии и за ее пределами.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.