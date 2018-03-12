Новости по теме георгиевская ленточка

Главный символ Победы в Великой Отечественной войне "Георгиевская ленточка" был роздан абхазским автомобилистам в среду на Красном мосту.
Главный символ Победы в Великой Отечественной войне "Георгиевская ленточка" был роздан абхазским автомобилистам в среду на Красном мосту.
"Георгиевскую ленточку", главный символ Победы, раздали волонтеры на проспекте Аиааира во вторник.
Главный символ Победы "Георгиевская ленточка" был роздан волонтерами во вторник на проспекте Аиааира
Ученики сухумских школ приняли участие в акции "Георгиевская ленточка", посвященной 70-летию Победы над фашизмом.
Ученики сухумских школ приняли участие в акции "Георгиевская ленточка", посвященной годовщине победы над фашизмом.
Более чем в 70-ти странах мира 22 апреля стартовала традиционная акция "Георгиевская ленточка", посвященная годовщине победы над фашизмом.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.