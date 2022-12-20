https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/ugolovnaya-otvetstvennost-mozhet-grozit-za-oskvernenie-georgievskoy-lenty-1043217445.html
Уголовная ответственность может грозить за осквернение георгиевской ленты
Уголовная ответственность может грозить за осквернение георгиевской ленты
За осквернение символов воинской славы России граждан ждут крупные штрафы и, возможно, тюремное заключение. 20.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-20T12:22+0300
2022-12-20T12:22+0300
2022-12-20T12:34+0300
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георгиевская ленточка
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. За публичное осквернение георгиевской ленты, признанной символом воинской славы России, нарушителям будет грозить уголовная или административная ответственность, сообщает пресс-служба Госдумы России."В ознаменование героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества настоящим Федеральным законом устанавливается статус георгиевской ленты", — сказано в документе.Ленту и ее изображения по-прежнему могут использовать граждане, общественные объединения и организации. Но за публичное ее осквернение юридическому лицу теперь может грозить штраф от трех до пяти миллионов рублей с конфискацией или без нее, а физическому лицу - штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. За те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете наказываются штрафом от двух до пяти миллионов рублей или лишением свободы до пяти лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/istorik-o-georgievskoy-lentochke-voennyy-i-dukhovnyy-simvol-1038876659.html
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новости, госдума рф, георгиевская ленточка
новости, госдума рф, георгиевская ленточка
Уголовная ответственность может грозить за осквернение георгиевской ленты
12:22 20.12.2022 (обновлено: 12:34 20.12.2022)
За осквернение символов воинской славы России граждан ждут крупные штрафы и, возможно, тюремное заключение.
СУХУМ, 20 дек - Sputnik.
За публичное осквернение георгиевской ленты, признанной символом воинской славы России, нарушителям будет грозить уголовная или административная ответственность, сообщает
пресс-служба Госдумы России.
Соответствующий закон приняли депутаты Государственной Думы в третьем чтении.
"В ознаменование героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества настоящим Федеральным законом устанавливается статус георгиевской ленты", — сказано в документе.
Ленту и ее изображения по-прежнему могут использовать граждане, общественные объединения и организации.
Но за публичное ее осквернение юридическому лицу теперь может грозить штраф от трех до пяти миллионов рублей с конфискацией или без нее, а физическому лицу - штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
За те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете наказываются штрафом от двух до пяти миллионов рублей или лишением свободы до пяти лет.