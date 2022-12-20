https://sputnik-abkhazia.ru/20221220/ugolovnaya-otvetstvennost-mozhet-grozit-za-oskvernenie-georgievskoy-lenty-1043217445.html

Уголовная ответственность может грозить за осквернение георгиевской ленты

Уголовная ответственность может грозить за осквернение георгиевской ленты

За осквернение символов воинской славы России граждан ждут крупные штрафы и, возможно, тюремное заключение. 20.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-20T12:22+0300

2022-12-20T12:22+0300

2022-12-20T12:34+0300

новости

госдума рф

георгиевская ленточка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102104/75/1021047506_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_a8197687ed8717eb493e903526b780fe.jpg

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. За публичное осквернение георгиевской ленты, признанной символом воинской славы России, нарушителям будет грозить уголовная или административная ответственность, сообщает пресс-служба Госдумы России."В ознаменование героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества настоящим Федеральным законом устанавливается статус георгиевской ленты", — сказано в документе.Ленту и ее изображения по-прежнему могут использовать граждане, общественные объединения и организации. Но за публичное ее осквернение юридическому лицу теперь может грозить штраф от трех до пяти миллионов рублей с конфискацией или без нее, а физическому лицу - штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. За те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете наказываются штрафом от двух до пяти миллионов рублей или лишением свободы до пяти лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/istorik-o-georgievskoy-lentochke-voennyy-i-dukhovnyy-simvol-1038876659.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, госдума рф, георгиевская ленточка