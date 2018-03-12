Новости по теме геронтология

Ясутаро Койдэ родился 13 марта 1903 года. Он скончался в возрасте 112 лет от хронического заболевания сердца, передав "лавры" соотечественнику Масамицу Ёсиде, проживающему в Токио.
О секретах долголетия, абхазском гостеприимстве и важности позитивного отношения к жизни рассказала в интервью корреспонденту Sputnik Абхазия американский ученый, профессор этнологии и конфликтологии, автор книги об абхазских долгожителях Пола Гарб.
Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии проведет масштабное обследование всех долгожителей республики. Об этом Sputnik рассказала заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТа Лариса Ахуба.
Впервые в Абхазии пройдет обследование всех долгожителей страны. О том, для чего его проводить и с какими трудностями придется столкнуться, корреспонденту Sputnik рассказали ученые НИИЭПиТа.
Научное исследование НИИЭПиТа поможет определить факторы, влияющие на продолжительность жизни абхазов.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.