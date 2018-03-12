Новости по теме гонки

Пятый этап Кубка России Mitjet 2L – 2017 завершился в Казани на автодроме Kazan Ring 19 августа. Победитель пятого этапа Кубка России в классе Mitjet 2L, абхазский гонщик Дмитрий Гвазава рассказал Sputnik о том, как прошла гонка и о планах на шестой, заключительный этап гонки.
Во второй гонке решалось, какое итоговое место займут спортсмены в общем зачете и кому достанется Кубок России по автогонкам Mitjet 2L.
В Абхазии впервые прошли соревнования по джип-триалу “Гума 2015”.
Соревнования по джип-триалу "Гума 2015" прошли в селе Каман Сухумского района.
Соревнования по джип-триалу "Гума-2015" с участием порядка 30 экипажей из Абхазии и России пройдут 11-12 сентября в селе Гума Сухумского района Абхазии.
Две трассы для автогонок по джип-триалу, которые пройдут в селе Гума Сухумского района Абхазии 11 и 12 сентября, практически готовы.
В Сочи стартовал этап кубка России по классическому ралли.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.