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https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/my-eto-zasluzhili-dmitriy-gvazava-rasskazal-o-pobede-na-gonkakh-v-italii-1048851025.html
"Мы это заслужили": Дмитрий Гвазава рассказал о победе на гонках в Италии
"Мы это заслужили": Дмитрий Гвазава рассказал о победе на гонках в Италии
Финал Итальянского чемпионата Campionato Italiano Gran Turismo прошел на автодроме в Имоле 29 октября. 30.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-30T16:37+0300
2023-10-30T19:10+0300
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новости
дмитрий гвазава
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава победил в итальянском чемпионате Campionato Italiano Gran Turismo в составе команды "Imperiale Racing"."До третьего этапа мы были лидерами чемпионата, но третий этап проехали плохо – спустились на вторую строчку общего зачета. По регламенту этого чемпионата, худшая гонка вычитается и, соответственно, это позволяет всем экипажам быть ближе друг к другу. В итоге, к финалу мы подошли на втором месте после экипажа на "Феррари". Нам обязательно нужно было выиграть две гонки", – уточнил он.По словам Гвазава, настрой гонщиков перед финалом был боевым. Остроты придавало почти одинаковое количество очков, набранных фаворитами гонок. В этой борьбе главными конкурентами были команды BMW и "Феррари".Гвазава и его напарник Филипп Денес выступают на "Ламборгини" в категории Pro-Am. Отставание их от соперников составляло 12 секунд."У нас была непростая задача. Нам предстояло отыграть эти 12 секунд. Удача, как никогда, в этот день была на нашей стороне. Под конец первой сессии моего напарника, сначала от удара развернулась машина одного нашего конкурента, а потом второго. Они откатились назад, поэтому с пит-стопа я выехал с огромным запасом времени. Основной моей целью было аккуратно проехать дистанцию и сторониться столкновений, не допуская ошибок", – поделился он.Дмитрию Гвазава удалось доехать до финиша без происшествий и добыть своей команде титул чемпиона Campionato Italiano Gran Turismo, чего в ее истории никогда раньше не было.Автогонщик из Абхазии не скрывает, что он и вся команда до сих пор пребывают в состоянии восторга и не до конца осознали произошедшее."У нас было много моментов до этого финала, которые были не в нашу пользу, хоть по чистой скорости мы были хороши. Мы абсолютно заслуженно выиграли. Я сам очень рад. Получается, с 2018 года, после победы в Кубке России, я не побеждал в чемпионатах. Наконец-то спустя пять лет я вернулся на вершину", – сказал он.Гвазава также уточнил, что победа в этом чемпионате повысит его личный рейтинг в автоспорте, и в дальнейшем это может повлиять на предложения со стороны разных компаний об участии в чемпионатах и заездах.Он также напомнил, что чемпионат Campionato Italiano Gran Turismo состоял из четырех этапов – заездов на автодромах в Мизано, Монце, Муджелло и Имоле.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231003/avtogonschik-iz-abkhazii-stal-bronzovym-prizerom-italyanskogo-chempionata--1048422273.html
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абхазия, новости, дмитрий гвазава, гонки
абхазия, новости, дмитрий гвазава, гонки

"Мы это заслужили": Дмитрий Гвазава рассказал о победе на гонках в Италии

16:37 30.10.2023 (обновлено: 19:10 30.10.2023)
© Foto / Дмитрий ГвазаваДмитрий Гвазава
Дмитрий Гвазава - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2023
© Foto / Дмитрий Гвазава
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Финал Итальянского чемпионата Campionato Italiano Gran Turismo прошел на автодроме в Имоле 29 октября.
СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава победил в итальянском чемпионате Campionato Italiano Gran Turismo в составе команды "Imperiale Racing".
В беседе с корреспондентом Sputnik он отметил, что победа далась непросто, но команда все же сумела забрать главный трофей чемпионата.
"До третьего этапа мы были лидерами чемпионата, но третий этап проехали плохо – спустились на вторую строчку общего зачета. По регламенту этого чемпионата, худшая гонка вычитается и, соответственно, это позволяет всем экипажам быть ближе друг к другу. В итоге, к финалу мы подошли на втором месте после экипажа на "Феррари". Нам обязательно нужно было выиграть две гонки", – уточнил он.
По словам Гвазава, настрой гонщиков перед финалом был боевым. Остроты придавало почти одинаковое количество очков, набранных фаворитами гонок. В этой борьбе главными конкурентами были команды BMW и "Феррари".
Гвазава и его напарник Филипп Денес выступают на "Ламборгини" в категории Pro-Am. Отставание их от соперников составляло 12 секунд.
"У нас была непростая задача. Нам предстояло отыграть эти 12 секунд. Удача, как никогда, в этот день была на нашей стороне. Под конец первой сессии моего напарника, сначала от удара развернулась машина одного нашего конкурента, а потом второго. Они откатились назад, поэтому с пит-стопа я выехал с огромным запасом времени. Основной моей целью было аккуратно проехать дистанцию и сторониться столкновений, не допуская ошибок", – поделился он.
© Foto / Дмитрий ГвазаваДмитрий Гвазава
Дмитрий Гвазава - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Дмитрий Гвазава
Дмитрий Гвазава
© Foto / Дмитрий ГвазаваДмитрий Гвазава
Дмитрий Гвазава - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Дмитрий Гвазава
Дмитрий Гвазава
© Foto / Дмитрий ГвазаваДмитрий Гвазава
Дмитрий Гвазава - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Дмитрий Гвазава
Дмитрий Гвазава
1/3
© Foto / Дмитрий Гвазава
Дмитрий Гвазава
2/3
© Foto / Дмитрий Гвазава
Дмитрий Гвазава
3/3
© Foto / Дмитрий Гвазава
Дмитрий Гвазава
Дмитрию Гвазава удалось доехать до финиша без происшествий и добыть своей команде титул чемпиона Campionato Italiano Gran Turismo, чего в ее истории никогда раньше не было.
Автогонщик из Абхазии не скрывает, что он и вся команда до сих пор пребывают в состоянии восторга и не до конца осознали произошедшее.
Дмитрий Гвазава - Sputnik Абхазия, 1920, 03.10.2023
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Автогонщик из Абхазии стал бронзовым призером третьего этапа итальянского чемпионата
3 октября, 11:35
"У нас было много моментов до этого финала, которые были не в нашу пользу, хоть по чистой скорости мы были хороши. Мы абсолютно заслуженно выиграли. Я сам очень рад. Получается, с 2018 года, после победы в Кубке России, я не побеждал в чемпионатах. Наконец-то спустя пять лет я вернулся на вершину", – сказал он.
Гвазава также уточнил, что победа в этом чемпионате повысит его личный рейтинг в автоспорте, и в дальнейшем это может повлиять на предложения со стороны разных компаний об участии в чемпионатах и заездах.
Он также напомнил, что чемпионат Campionato Italiano Gran Turismo состоял из четырех этапов – заездов на автодромах в Мизано, Монце, Муджелло и Имоле.
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