"Мы это заслужили": Дмитрий Гвазава рассказал о победе на гонках в Италии

СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава победил в итальянском чемпионате Campionato Italiano Gran Turismo в составе команды "Imperiale Racing"."До третьего этапа мы были лидерами чемпионата, но третий этап проехали плохо – спустились на вторую строчку общего зачета. По регламенту этого чемпионата, худшая гонка вычитается и, соответственно, это позволяет всем экипажам быть ближе друг к другу. В итоге, к финалу мы подошли на втором месте после экипажа на "Феррари". Нам обязательно нужно было выиграть две гонки", – уточнил он.По словам Гвазава, настрой гонщиков перед финалом был боевым. Остроты придавало почти одинаковое количество очков, набранных фаворитами гонок. В этой борьбе главными конкурентами были команды BMW и "Феррари".Гвазава и его напарник Филипп Денес выступают на "Ламборгини" в категории Pro-Am. Отставание их от соперников составляло 12 секунд."У нас была непростая задача. Нам предстояло отыграть эти 12 секунд. Удача, как никогда, в этот день была на нашей стороне. Под конец первой сессии моего напарника, сначала от удара развернулась машина одного нашего конкурента, а потом второго. Они откатились назад, поэтому с пит-стопа я выехал с огромным запасом времени. Основной моей целью было аккуратно проехать дистанцию и сторониться столкновений, не допуская ошибок", – поделился он.Дмитрию Гвазава удалось доехать до финиша без происшествий и добыть своей команде титул чемпиона Campionato Italiano Gran Turismo, чего в ее истории никогда раньше не было.Автогонщик из Абхазии не скрывает, что он и вся команда до сих пор пребывают в состоянии восторга и не до конца осознали произошедшее."У нас было много моментов до этого финала, которые были не в нашу пользу, хоть по чистой скорости мы были хороши. Мы абсолютно заслуженно выиграли. Я сам очень рад. Получается, с 2018 года, после победы в Кубке России, я не побеждал в чемпионатах. Наконец-то спустя пять лет я вернулся на вершину", – сказал он.Гвазава также уточнил, что победа в этом чемпионате повысит его личный рейтинг в автоспорте, и в дальнейшем это может повлиять на предложения со стороны разных компаний об участии в чемпионатах и заездах.Он также напомнил, что чемпионат Campionato Italiano Gran Turismo состоял из четырех этапов – заездов на автодромах в Мизано, Монце, Муджелло и Имоле.
Финал Итальянского чемпионата Campionato Italiano Gran Turismo прошел на автодроме в Имоле 29 октября.
СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава победил в итальянском чемпионате Campionato Italiano Gran Turismo в составе команды "Imperiale Racing".
В беседе с корреспондентом Sputnik он отметил, что победа далась непросто, но команда все же сумела забрать главный трофей чемпионата.
"До третьего этапа мы были лидерами чемпионата, но третий этап проехали плохо – спустились на вторую строчку общего зачета. По регламенту этого чемпионата, худшая гонка вычитается и, соответственно, это позволяет всем экипажам быть ближе друг к другу. В итоге, к финалу мы подошли на втором месте после экипажа на "Феррари". Нам обязательно нужно было выиграть две гонки", – уточнил он.
По словам Гвазава, настрой гонщиков перед финалом был боевым. Остроты придавало почти одинаковое количество очков, набранных фаворитами гонок. В этой борьбе главными конкурентами были команды BMW и "Феррари".
Гвазава и его напарник Филипп Денес выступают на "Ламборгини" в категории Pro-Am. Отставание их от соперников составляло 12 секунд.
"У нас была непростая задача. Нам предстояло отыграть эти 12 секунд. Удача, как никогда, в этот день была на нашей стороне. Под конец первой сессии моего напарника, сначала от удара развернулась машина одного нашего конкурента, а потом второго. Они откатились назад, поэтому с пит-стопа я выехал с огромным запасом времени. Основной моей целью было аккуратно проехать дистанцию и сторониться столкновений, не допуская ошибок", – поделился он.
"У нас было много моментов до этого финала, которые были не в нашу пользу, хоть по чистой скорости мы были хороши. Мы абсолютно заслуженно выиграли. Я сам очень рад. Получается, с 2018 года, после победы в Кубке России, я не побеждал в чемпионатах. Наконец-то спустя пять лет я вернулся на вершину", – сказал он.
Гвазава также уточнил, что победа в этом чемпионате повысит его личный рейтинг в автоспорте, и в дальнейшем это может повлиять на предложения со стороны разных компаний об участии в чемпионатах и заездах.
Он также напомнил, что чемпионат Campionato Italiano Gran Turismo состоял из четырех этапов – заездов на автодромах в Мизано, Монце, Муджелло и Имоле.