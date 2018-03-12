Новости по теме государство

Украинские представители остаются в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня в Донбассе и продолжают работать в штатном режиме, сообщил Андрей Лысенко.
Президент РФ Владимир Путин удостоился второго места в списке людей, которые, по мнению журналистов агентства Франс Пресс, оказывали наибольшее влияние на ход мировых процессов в 2015 году.
Руководители РСФСР, Белоруссии и Украины 8 декабря 1991 года подписали Беловежские Соглашения, которые констатировали прекращение существования СССР и декларировали образование Содружества Независимых государств.
3 декабря отмечается Международный день инвалидов.
Глава Абхазии поздравил президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна с Днем образования Нагорно-Карабахской Республики.
Глава Республики Абхазия поздравил народ ПМР с 25-летием со Дня образования республики.
Камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема дал концерт в Сухуме 26 августа.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.