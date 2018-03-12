Новости по теме имущество

Ранее соучредитель ТК "Континент" Игорь Варов предположил, что оборудование, принадлежащее "Континенту-М", было вывезено и выброшено Администрацией города Гагра.
Самый высокий доход из чиновников Кремля в 2014 году у начальника управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-членами СНГ - 114 миллионов рублей. Список продолжил первый заместитель главы администрации Кремля Вячеслав Володин, который заработал 62,93 миллиона рублей.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.