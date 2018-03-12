Новости по теме историки

Георгий Амичба - историк, источниковед и этнолог, профессор Абхазского государственного университета. Он также переводил на родной язык материалы зарубежных ученых об Абхазии.
Участники студенческой археологической практики обнаружили на территории Сухумской крепости захоронение VII-VIII веков.
8 мая выдающемуся абхазскому ученому и политическому деятелю Юрию Воронову исполнилось бы 74 года. О его вкладе в отечественную и мировую историческую науку рассказал друг и коллега Воронова историк Олег Бгажба.
6 мая исполнился 101 год со дня рождения выдающегося абхазского ученого и общественного деятеля Георгия Дзидзария. О его роли в становлении отечественной науки рассказал ученик и соратник Дзидзария академик Арвелод Куправа.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.