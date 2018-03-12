Новости по теме ядерная программа

Иранский дипломат: Иран и "шестерка" достигли соглашения О заключении сделки заявил агентству Рейтер иранский дипломат. Еще один иранский чиновник подтвердил агентству заключение соглашения.
Как заявил иранский источник, близкий к переговорам, со вчерашнего дня западные партнеры по "шестерке" изменили и ужесточили свою позицию. Также им стало сложнее координироваться между собой, добавил он.
На переговорах в Вене есть понимание, что основная часть санкций против Тегерана будет сниматься, но остается одна большая проблема - вопрос оружейного эмбарго, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Иран и "шестерка" международных посредников - Россия, США, Китай, Германия, Франция, Великобритания - работают над всеобъемлющим соглашением по урегулированию ядерной программы Тегерана. Очередной дедлайн для утверждения документа - 7 июля.
Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с главой России Владимиром Путиным отметила, что сотрудничество государств, имеющих право ветов СБ ООН, с Германией и Ираном привело к появлению надежды на соглашение.
Снятие Владимиром Путиным введенного в 2010 году запрета на поставку зенитных ракетных систем С-300 в Иран доказывает, что в будущем Москва ждет большей свободы действий в том, что касается экспорта оружия в эту страну, пишет Foreign Policy.
"Шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран 2 апреля договорились, что две трети иранских мощностей по обогащению урана будут приостановлены в течение 10 лет. Кроме того, Иран обязуется поставить все свои программы по обогащению урана под международный контроль на срок в 25 лет.
На переговорах стороны решили, что две трети иранских мощностей по обогащению урана будут приостановлены в течение десяти лет.
Иран и "Шестерка" пришли к договоренности о том, что в течение десяти лет две трети иранских мощностей по обогащению урана будут приостановлены. Кроме того, Иран обязуется поставить все свои программы по обогащению урана под международный контроль на срок в 25 лет.
Министр иностранных дел Российской Федерации покинул Лозанну, как и планировалось, рано утром в среду, во главе российской делегации остался заместитель внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, сообщил РИА Новости источник в российской делегации.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что шансы на успех переговоров вполне реализуемы, если никто из участников не будет завышать ставки в последний момент в надежде под занавес получить что-то дополнительно вместо стремления сохранить баланс интересов.
Главы МИД "шестерки" и Иран отметили заметный прогресс, достигнутый в ходе переговорного процесса по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", сообщает МИД РФ.
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