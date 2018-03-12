Новости по теме ядерная программа

Иран и "Шестерка" пришли к договоренности о том, что в течение десяти лет две трети иранских мощностей по обогащению урана будут приостановлены. Кроме того, Иран обязуется поставить все свои программы по обогащению урана под международный контроль на срок в 25 лет.