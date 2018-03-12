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Новости по теме юмор

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  • 15:42 18.01.2016
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    Раздуло

    НАТО слишком близко подобралась к границам России, и этот факт следует увидеть и принять во внимание, считает экс-глава МИД и экс-вице-канцлер ФРГ Клаус Кинкель.

  • Выпускающий редактор Sputnik Абхазия Изольда Хагба
    14:11 09.01.2016
    1834

    "Я танцевать хочу", или "печальные" танцы

    Колумнист Sputnik Изольда Хагба рассказывает забавную историю из жизни и о некоторых традициях абхазов, изживших себя так и не закрепившись.

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