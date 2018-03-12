Новости по теме кандидаты

Президент Украины Петр Порошенко проводит встречи с лидерами фракций, цель всех встреч президента с политическими лидерами – ускорение выхода из политического кризиса.
В рамках первичных выборов были разыграны голоса 19 кандидатов, за Рубио проголосовали 37%, что обеспечило получение 10 кандидатов.
Трамп уверен, что только он, а не его конкуренты по республиканской предвыборной гонке, может выиграть у Хиллари Клинтон.
В США во вторник пройдет так называемый "супервторник", когда промежуточные выборы американского президента пройдут сразу в более чем 10 штатах.
В Сухумском избирательном комитете продолжается регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в Сухумское городское Собрание, на данный момент зарегистрировано уже 33 группы.
Со вторника 23 февраля в столице началась регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в Сухумское городское Собрание, она продлится до 13 марта, после чего начнется регистрация кандидатов в депутаты.
Новоизбранным председателем республиканской политической партии "Единая Абхазия" стал Сергей Шамба. Выборы руководителя партии прошли в среду 27 января в ходе VI съезда РПП "Единая Абхазия".
В США сейчас наблюдается явная усталость избирателей от однотипных лиц, и люди готовы лучше воспринимать таких неожиданных кандидатов, как Дональд Трамп или экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, считает политолог Федор Лукьянов.
Уничтожение террористической группировки должно быть главным приоритетом Вашингтона в регионе, считает сенатор. Он отметил, что второй целью для Соединенных Штатов должен быть уход Асада через политическое урегулирование.
Депутат Парламента Республики Абхазия Ахра Пачулия рассказал Sputnik о законопроекте о выборах в органы местного самоуправления.
Досрочные парламентские выборы были объявлены президентом Турции Тайипом Эрдоганом в связи с тем, что по результатам прошедших 7 июня очередных выборов в парламент в стране не удалось сформировать коалиционное правительство.
8 ноября в Стамбуле пройдут выборы председателя Федерации абхазских культурных центров в Турции (Абхазфед).
ЦИК Белоруссии зарегистрировал четыре кандидата в президенты: Александр Лукашенко, Сергей Гайдукевич, Николай Улахович и Татьяна Короткевич. Выборы состоятся 11 октября.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.