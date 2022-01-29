https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/priblizhaetsya-k-sotne-tsik-zaregistriroval-novye-initsiativnye-gruppy-1037345481.html

Приближаются к сотне: ЦИК зарегистрировал новые инициативные группы

Приближаются к сотне: ЦИК зарегистрировал новые инициативные группы

Кандидатов в депутаты в Народное Собрание Абхазии зарегистрируют с 10 февраля по 2 марта. 29.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-29T19:09+0300

2022-01-29T19:09+0300

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в абхазии

народное собрание абхазии

кандидаты

выборы

депутаты

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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала новые инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты:На 29 января ЦИК зарегистрировал 92 инициативные группы и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта 2022 года. В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/tsik-zaregistriroval-novye-initsiativnye-gruppy-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-1037336746.html

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народное собрание абхазии, кандидаты, выборы, депутаты