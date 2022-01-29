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Приближаются к сотне: ЦИК зарегистрировал новые инициативные группы
Приближаются к сотне: ЦИК зарегистрировал новые инициативные группы
Кандидатов в депутаты в Народное Собрание Абхазии зарегистрируют с 10 февраля по 2 марта. 29.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-29T19:09+0300
2022-01-29T19:09+0300
2022-01-29T20:22+0300
в абхазии
народное собрание абхазии
кандидаты
выборы
депутаты
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала новые инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты:На 29 января ЦИК зарегистрировал 92 инициативные группы и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта 2022 года. В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/tsik-zaregistriroval-novye-initsiativnye-gruppy-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-1037336746.html
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народное собрание абхазии, кандидаты, выборы, депутаты
Приближаются к сотне: ЦИК зарегистрировал новые инициативные группы
19:09 29.01.2022 (обновлено: 20:22 29.01.2022)
Кандидатов в депутаты в Народное Собрание Абхазии зарегистрируют с 10 февраля по 2 марта.
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала новые инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты:
Эрик Рштуни по избирательному округу №4 (Северный округ),
Геннадий Ардзинба по избирательному округу №3 (Старый поселок, Сухум).
На 29 января ЦИК зарегистрировал 92 инициативные группы и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь
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Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта 2022 года. В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов.
Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.