Новости по теме капитальный ремонт

Госкомпания "Апсныргылара" восстановила обрушившийся вследствие стихийного бедствия участок центральной трассы в селе Верхняя Эшера Сухумского района.
Восстановление крыши бывшего универмага "Гунда" в центре Гудауты и реставрация башенных часов здания завершатся в апреле настоящего года, сообщили в районной администрации.
Заместитель начальника жилищного управления администрации города Сухум Эмма Хварцкиа рассказала о состоянии лифтов в столице.
Жители дома № 83 по улице Басария вынуждены решать проблемы с эксплуатацией здания за свой счет, так как дом еще не поставлен на баланс города.
Гудаутский государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар 27 октября 2015 года отметит свое двадцатилетие.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.