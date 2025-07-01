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https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/sukhum-remont-dorog-1055645325.html
Мэр Сухума рассказал о планах по капитальному ремонту дорог в городе
Мэр Сухума рассказал о планах по капитальному ремонту дорог в городе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Формируется Инвестпрограмма на 2026–2028 годы, в которую планируется включить капитальный ремонт улиц Лакоба, Искандера, Басария... 01.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Формируется Инвестпрограмма на 2026–2028 годы, в которую планируется включить капитальный ремонт улиц Лакоба, Искандера, Басария, Агрба, 30 Сентября, Гумистинской, Киараз и Аргуна, сказал глава администрации Сухума Тимур Агрба в интервью "Апсныпресс".В течение этого года работы по укладке асфальта будут проводиться на улице Званба от пересечения улиц Лакоба до набережной. Кроме того, на улице Искандера от пересечения с улицей Имама Шамиля до пересечения с улицей генерала Дбара будут заменены все коммуникации, а затем дорога будет асфальтирована. Также на улице Вайнахской заменят ливневки и уложат асфальт.Глава города уточнил, что капитальный ремонт улиц включает замену коммуникаций, тротуаров, освещения и работу с зелеными насаждениями.Это требует значительных средств, поэтому такие работы проводятся через Инвестпрограмму содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Из местного бюджета могут быть профинансированы лишь частичные ремонты, отметил Агрба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/rekonstruktsiya-sukhumskaya-naberezhnaya-1055645077.html
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абхазия, новости, общество, капитальный ремонт, сухум, дорога
абхазия, новости, общество, капитальный ремонт, сухум, дорога

Мэр Сухума рассказал о планах по капитальному ремонту дорог в городе

11:45 01.07.2025 (обновлено: 12:09 01.07.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукУкладка асфальта
Укладка асфальта - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Формируется Инвестпрограмма на 2026–2028 годы, в которую планируется включить капитальный ремонт улиц Лакоба, Искандера, Басария, Агрба, 30 Сентября, Гумистинской, Киараз и Аргуна, сказал глава администрации Сухума Тимур Агрба в интервью "Апсныпресс".
В течение этого года работы по укладке асфальта будут проводиться на улице Званба от пересечения улиц Лакоба до набережной. Кроме того, на улице Искандера от пересечения с улицей Имама Шамиля до пересечения с улицей генерала Дбара будут заменены все коммуникации, а затем дорога будет асфальтирована. Также на улице Вайнахской заменят ливневки и уложат асфальт.
Глава города уточнил, что капитальный ремонт улиц включает замену коммуникаций, тротуаров, освещения и работу с зелеными насаждениями.
Это требует значительных средств, поэтому такие работы проводятся через Инвестпрограмму содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Из местного бюджета могут быть профинансированы лишь частичные ремонты, отметил Агрба.
Жаркое лето 2023 - Sputnik Абхазия, 1920, 01.07.2025
В Абхазии
Реконструкция сухумской набережной начнется с 1 октября
11:30
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