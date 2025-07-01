https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/sukhum-remont-dorog-1055645325.html

Мэр Сухума рассказал о планах по капитальному ремонту дорог в городе

Мэр Сухума рассказал о планах по капитальному ремонту дорог в городе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Формируется Инвестпрограмма на 2026–2028 годы, в которую планируется включить капитальный ремонт улиц Лакоба, Искандера, Басария... 01.07.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Формируется Инвестпрограмма на 2026–2028 годы, в которую планируется включить капитальный ремонт улиц Лакоба, Искандера, Басария, Агрба, 30 Сентября, Гумистинской, Киараз и Аргуна, сказал глава администрации Сухума Тимур Агрба в интервью "Апсныпресс".В течение этого года работы по укладке асфальта будут проводиться на улице Званба от пересечения улиц Лакоба до набережной. Кроме того, на улице Искандера от пересечения с улицей Имама Шамиля до пересечения с улицей генерала Дбара будут заменены все коммуникации, а затем дорога будет асфальтирована. Также на улице Вайнахской заменят ливневки и уложат асфальт.Глава города уточнил, что капитальный ремонт улиц включает замену коммуникаций, тротуаров, освещения и работу с зелеными насаждениями.Это требует значительных средств, поэтому такие работы проводятся через Инвестпрограмму содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Из местного бюджета могут быть профинансированы лишь частичные ремонты, отметил Агрба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/rekonstruktsiya-sukhumskaya-naberezhnaya-1055645077.html

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