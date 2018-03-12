Новости по теме кинематограф

Выручка от продажи выставляемых лотов, отметили в Christie's, будет направлена на благотворительные цели, в том числе "Врачам без границ" и Службе ООН по разминированию.
Ученица Александра Сокурова режиссер Кира Коваленко представит "Софичку" широкой аудитории предстоящей весной.
Зрителям Юнгвальд-Хилькевич также известен по фильмам "Опасные гастроли", "Узник замка Иф", "Ах, водевиль, водевиль…" и другие.
Режиссер театра и кино Валерий Ахадов провел встречу с представителями творческого сообщества Сухума.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.