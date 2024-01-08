https://sputnik-abkhazia.ru/20240108/nazvany-laureaty-premii-zolotoy-globus-za-2023-god-1049775494.html

Названы лауреаты премии "Золотой глобус" за 2023 год

Названы лауреаты премии "Золотой глобус" за 2023 год

81-я церемония "Золотого глобуса" за 2023 год прошла 7 января 2024 года в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, Калифорния. 08.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-08T13:16+0300

2024-01-08T13:16+0300

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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Стали известны лауреаты премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2023 год. Прямая трансляция награждения проходила на канале CBS.Еще две награды фильм получил за лучший оригинальный саундтрек и за лучшего актера второго плана - Роберта Дауни-младшего. В номинации "Кинематографические и прокатные достижения" победил фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, лучшим драматическим сериалом стали "Наследники" - история сложных отношений в семье миллиардеров. Лучшими актерами в драматических сериалах стали Киран Калкин из "Наследников" и Лили Гладстоун, снявшаяся в "Убийцах цветочной луны".А "Мальчик и птица" японского аниматора Хаяо Миядзаки был назван лучшим анимационным фильмом."Золотой глобус" с 1944 года ежегодно вручается за заслуги в области кинематографа и телевидения. Награждение проходит в начале января, премия считается самой престижной наградой после "Оскара".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240108/ostorozhno-spoyler-tvorchestvo-skorseze-i-film-goda-ubiytsy-tsvetochnoy-luny--1049686762.html

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