https://sputnik-abkhazia.ru/20240108/nazvany-laureaty-premii-zolotoy-globus-za-2023-god-1049775494.html
Названы лауреаты премии "Золотой глобус" за 2023 год
Названы лауреаты премии "Золотой глобус" за 2023 год
81-я церемония "Золотого глобуса" за 2023 год прошла 7 января 2024 года в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, Калифорния. 08.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-08T13:16+0300
2024-01-08T13:16+0300
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Стали известны лауреаты премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2023 год. Прямая трансляция награждения проходила на канале CBS.Еще две награды фильм получил за лучший оригинальный саундтрек и за лучшего актера второго плана - Роберта Дауни-младшего. В номинации "Кинематографические и прокатные достижения" победил фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, лучшим драматическим сериалом стали "Наследники" - история сложных отношений в семье миллиардеров. Лучшими актерами в драматических сериалах стали Киран Калкин из "Наследников" и Лили Гладстоун, снявшаяся в "Убийцах цветочной луны".А "Мальчик и птица" японского аниматора Хаяо Миядзаки был назван лучшим анимационным фильмом."Золотой глобус" с 1944 года ежегодно вручается за заслуги в области кинематографа и телевидения. Награждение проходит в начале января, премия считается самой престижной наградой после "Оскара".
https://sputnik-abkhazia.ru/20240108/ostorozhno-spoyler-tvorchestvo-skorseze-i-film-goda-ubiytsy-tsvetochnoy-luny--1049686762.html
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новости, в мире, кино, золотой глобус, кинематограф
Названы лауреаты премии "Золотой глобус" за 2023 год
13:16 08.01.2024 (обновлено: 13:34 08.01.2024)
81-я церемония "Золотого глобуса" за 2023 год прошла 7 января 2024 года в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, Калифорния.
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Стали известны лауреаты премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2023 год. Прямая трансляция награждения проходила на канале CBS.
Лучшим драматическим фильмом был назван "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, рассказывающий историю жизни создателя ядерной бомбы, физика-теоретика Роберта Оппенгеймера. Сам Нолан забрал награду как лучший режиссер, исполнитель главной роли, ирландец Киллиан Мерфи, был назван лучшим актером.
Еще две награды фильм получил за лучший оригинальный саундтрек и за лучшего актера второго плана - Роберта Дауни-младшего.
В номинации "Кинематографические и прокатные достижения" победил фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, лучшим драматическим сериалом стали "Наследники" - история сложных отношений в семье миллиардеров.
Лучшими актерами в драматических сериалах стали Киран Калкин из "Наследников" и Лили Гладстоун, снявшаяся в "Убийцах цветочной луны".
А "Мальчик и птица" японского аниматора Хаяо Миядзаки был назван лучшим анимационным фильмом.
"Золотой глобус" с 1944 года ежегодно вручается за заслуги в области кинематографа и телевидения. Награждение проходит в начале января, премия считается самой престижной наградой после "Оскара".