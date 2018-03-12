Новости по теме коалиции

Лидеры стран Балтии выступили с заявлением о нежелании участвовать в коалиции по борьбе с ИГ, если в ее состав войдет Россия. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков отметил, что никто и не настаивал на участии Литвы в коалиции.