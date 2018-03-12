Новости по теме коалиции

Если будет решено провести наземную операцию, то в ней должны принять участие США и их западные союзники, сообщил представитель Турции.
В рамках усилий по борьбе с терроризмом власти Саудовской Аравии заявляли, что готовы направить военных в Сирию при условии, что возможную операцию согласует командование международной коалиции во главе с США.
Режим прекращения огня в Йемене был продлен 20 декабря на неделю после окончания предыдущей семидневной паузы. Все попытки установить полноценный перерыв в боевых действиях не увенчались успехом.
Никаких серьезных результатов от действий международной коалиции во главе с США не было, считает уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.
Глава МИД Абхазии Вячеслав Чирикба ответил отрицательно на вопрос, были ли попытки использования Абхазии в качестве перевалочного пункта для бегства в Турцию, а оттуда на захваченные ИГ территории.
РФ четко сформулировала свою позицию по сирийскому урегулированию, заявил Президент Путин.
У России есть претензии к исполнению США и Турцией резолюции N2199 о запрете финансирования террористических организаций. США и Турция обязаны были информировать СБ ООН о нелегальной торговле нефтью "Исламским государством", заявил Виталий Чуркин.
РФ убеждена, что устойчивый и долгосрочный мир на Ближнем Востоке возможен только при условии преодоления внутриконфессиональных противоречий в исламском мире, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.
Президент США Барак Обама в своем телеобращении пообещал, что США продолжат активную борьбу с террористами, и призвал конгресс проголосовать за применение силы против группировки "Исламское государство".
Су-24, сбитый ракетой типа "воздух-воздух" с турецкого F-16, бомбил ИГ и никакой угрозы для Анкары не нес, считает депутат Европарламента Жан-Люк Меланшон.
Лидеры стран Балтии выступили с заявлением о нежелании участвовать в коалиции по борьбе с ИГ, если в ее состав войдет Россия. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков отметил, что никто и не настаивал на участии Литвы в коалиции.
Глава Франции назвал главным врагом "Исламское государство" и упомянул, что позиция по судьбе Башара Асада не должна быть "камнем преткновения" в совместной борьбе против терроризма.
Генерал США Бен Ходжес считает, что миру нужна Россия для борьбы с исламским терроризмом.
Взаимодействие России, Сирии, Ирана и Ирака в борьбе с терроризмом позволит добиваться “реальных результатов”, уверен президент Сирии Башар Асад.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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