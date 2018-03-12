Новости по теме компания

Президент Сирии призвал все российские компании принять участие в восстановлении Сирии, со своей стороны руководство страны будет способствовать тому, чтобы эти компании получили максимально эффективные, выгодные условия.
В "черный список" попали, в частности, тульское Конструкторское бюро приборостроения, корпорация "МиГ", "Рособоронэкспорт". Под действие санкций попадают также дочерние структуры и подразделения предприятий.
Власти США считают, что доходы шведской TeliaSonera, российской МТС и Vimpelcom, которой принадлежит российский оператор "Билайн", вовлечены в международную схему взяточничества с участием дочери президента Узбекистана.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.