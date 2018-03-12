Новости по теме конференции

О попытках Запада создавать очаги напряженности по периметру российских границ, пытаясь вовлечь Москву в конфликты с соседями, рассказал Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера проходит на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Историк, археолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков считает, что раскрыть тайны древней столицы Абхазии помогут масштабные раскопки в центре современного Сухума – там, где большинство исследователей и склонно видеть древнюю Диоскуриаду.
Организованный Академией Наук Абхазии и автономной некоммерческой организацией "Алашара" круглый стол "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков и историко-культурного наследия" проходит в Сухуме с 8 по 9 октября.
Савелий Читанава и Эдуард Губаз выступят на международной конференции в Лондоне по вопросу сохранения биоразнообразия.
Вице-президенту Академии Наук Абхазии, доктору биологических наук, академику Сергею Бебия исполнилось 75 лет.
Мероприятие, как сообщается, будет посвящено наиболее срочным вопросам и вызовам, с которыми Арктика сталкивается сейчас.
Заместитель директора Абхазского института гуманитарных исследований Сослан Салакая прокомментировал проведение в Тбилиси научной конференции на абхазо-адыгскую тематику.
Международная научная конференция "Социальная стратификация населения Кавказа в конце античности и начале средневековья: археологические данные" завершила свою работу в четверг в Сухуме.
Международная научная конференция "Социальная стратификация населения Кавказа в конце античности и начале средневековья: археологические данные" открылась в Сухуме.
Круглый стол на тему «Абхазо-российские отношения на современном этапе: ожидания, реалии, перспективы» прошел в Сухуме в воскресенье 17 мая.
Работа Международной конференции к 70-летию Владислава Ардзинба будет проходить в шести секциях и продлится до 18 мая.
Конференция научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых исторического факультета АГУ состоялась в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Владислава Ардзинба.
Конференция, посвященная 70-летию Владислава Ардзинба, проходила в трех секциях: абхазский язык и литература, русский язык и литература, английский и немецкий языки.
Государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике приглашает молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет принять участие в конференции "Место и роль Владислава Григорьевича Ардзинба в истории Абхазии".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.