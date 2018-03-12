Новости по теме конкурсы красоты

Конкурс "Мисс Ирак" состоялся впервые спустя более сорока лет.
Обладательница титула "Мисс Россия-2015" София Никитчук готовится представлять РФ в Китае на "Мисс мира-2015". Смотрите на видео, как девушка примеряла наряды и участвовала в фотосессии в преддверии конкурса.
Фестиваль "Королева Абхазии и Мини-мисс Абхазии" прошел в Сухуме, во вторник 11 августа.
Фестиваль "Королева Абхазии и Мини-мисс Абхазии" прошел в Сухуме, во вторник 11 августа.
Директор музея истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуа Джамбул Инджгия рассказал Sputnik о первой мисс мира Кериман Эбжноу.
Студентка уральского университета из Екатеринбурга София Никитчук стала обладательницей титула "Мисс Россия-2015". Смотрите на видео отрывки с национального конкурса красоты.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.