Новости по теме кредиторы

Представители Еврогруппы отметили прогресс в реализации греческой программы реформ. Правительство Греции стало "жертвой собственного успеха", заявил Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос.
Греки третий раз в этом году идут на избирательные участки - 25 января были досрочные парламентские выборы, 5 июля проводился референдум об отношении к ультиматуму кредиторов, а 20 сентября вновь проходят внеочередные выборы.
Переговоры продолжались более 18 часов. Сообщается, что сторонам удалось договориться по проектам базовых сценариев о первичном профиците бюджета Греции на 2016 и 2017 годы, а также о первичных показателях бюджета на четыре года - с 2015 по 2018.
Принятие этого законопроекта является условием возобновления предоставления ликвидности греческим банкам и начала новой программы помощи для спасения экономики страны.
Европа, как заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, готова к любому развитию событий: есть сценарий на случай выхода Афин из зоны евро, разработан план действий, если возникнет необходимость оказывать Греции гуманитарную помощь.
Нарисовать оптимистичные перспективы в отношении Греции вряд ли кто сможет сегодня, вне зависимости останется она в еврозоне или нет, сказал Sputnik председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателия, комментируя итоги референдума в Греции.
Миф об "общеевропейских ценностях" — это миф, сказал Sputnik кандидат исторических наук Александр Студеникин, комментируя итоги референдума в Греции.
Жители Афин вышли на улицу, чтобы отпраздновать итоги референдума, на котором было принято решение отвергнуть проект соглашения кредиторов, предполагающий продолжение политики жесткой экономии в Греции.
Правительство Греции предложило гражданам ответить "нет" или "да" на вопрос, следует ли принять проект соглашения, представленный Европейской комиссией, ЕЦБ и МВФ 25 июня, предполагающий продолжение политики жесткой экономии.
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