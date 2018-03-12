Новости по теме кредиторы

Переговоры продолжались более 18 часов. Сообщается, что сторонам удалось договориться по проектам базовых сценариев о первичном профиците бюджета Греции на 2016 и 2017 годы, а также о первичных показателях бюджета на четыре года - с 2015 по 2018.