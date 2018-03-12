Новости по теме крушения

В экстренной ситуации экипаж управлял самолетом несогласованно, что привело к проблемам в работе бортового компьютера, начался конфликт между пилотами.
Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что Турция по-прежнему не предоставила РФ информацию о якобы имевшем место нарушении турецкого воздушного пространства российским Су-34.
В состав комиссии, которая начнет расследование происшествия от момента ремонта самолета до крушения, будут входить польские и иностранные эксперты, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Польши Бартломей Мищевич.
Идея создать трибунал по МH17 до окончания официального расследования отражает нежелание сторон разобраться в том, что случилось на самом деле, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Это попытка сделать виновными тех, на кого изначально переложили вину, отметила она.
Минобороны России обладает всей необходимой доказательной базой, подтверждающей, что российский Су-24 не нарушал воздушное пространство Турции, сообщил замглавкома ВКС РФ Сергей Дронов.
Около сотни демонстрантов собрались возле здания консульства Турции в Сиднее и требовали у Анкары извиниться перед Россией за сбитый бомбардировщик Су-24. Смотрите кадры митинга в поддержку РФ в Австралии.
Никто не будет извиняться за выполнение своего долга, заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. Он отметил, что защита воздушного пространства страны - не только право, но и долг властей Турции.
В связи с кризисом отношений России и Турции у турецких граждан в России "наблюдаются некоторые проблемы", сообщает МИД Турции.
По району, в котором капитана Константина Мурахтина усиленно искали боевики и еще несколько других "хорошо оснащенных и экипированных" групп, сразу после того, как штурман оказался в безопасности, были нанесены массированные удары.
Ми-8 авиакомпании "Турухан", на борту которого находились 25 человек, потерпел крушение в двух километрах от Игарки. Погибли экипаж и семь пассажиров. Выжившие находятся в реанимации.
После уничтожения турецким истребителем в небе над Сирией российского бомбардировщика Су-24, Министерство обороны РФ заявило, что предпримет ряд мер.
Для понимания того, что сейчас происходит с турецкой внешней политикой, и почему Анкара пошла на беспрецедентный акт агрессии, сбив самолет российских ВКС, надо сделать исторический экскурс на несколько лет назад, считает востоковед Иннокентий Адясов.
С учетом скорости, которой обладает самолет Су-24, пролет над территорией соседней страны занял бы считаные секунды. Это гораздо меньше времени, чем требуется на подготовку истребителям Турции для атаки, отметил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
О том, что Су-24, сбитый ракетой типа "воздух-воздух" с турецкого F-16 был российским, Анкара узнала уже после инцидента из заявления Москвы, утверждает президент Турции.
Выживший после крушения Су-24 штурман в интервью российским журналистам рассказал, как проходил последний полет бомбардировщика и заявил, что исключает возможность нарушения самолетом воздушного пространства Турции.
Успешно завершилась операция по спасению штурмана бомбардировщика Су-24 ВВС РФ. Он жив и здоров, доложил генерал армии Сергей Шойгу. Погибший в Сирии командир Су-24 будет награжден звездой Героя России посмертно, заявил президент РФ.
Российский премьер, комментируя ситуацию, назвал наиболее тяжелые последствия этого инцидента для отношений между двумя странами.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба сделал заявление по поводу инцидента с российским военным самолетом в Сирии.
Самолет Су-24 был сбит на территории Сирии в одном километре от границы с Турцией, упал - в четырех, заявил российский президент России. Он отметил, что российский самолет никак не угрожал Турецкой республике.
По данным Минобороны РФ, самолет находился на высоте 6 тысяч метров. Судьба летчиков уточняется.
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