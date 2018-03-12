Новости по теме лагеря

Во время вооруженного конфликта в Южной Осетии один из лидеров "Исламского государства" Тархан Батирашвили, или Омар Чеченский, демонстрировал "исключительные навыки асимметричного боя", которым его могли научить инструкторы из США, пишет McClatchy.
Немецкие жители готовы помогать мигрантам, но беженцев негде селить, и пока остается открытым вопрос, как сразу помочь такому огромному количеству людей.
Около трех тысяч беженцев прибыли накануне на границу Сербии и Венгрии. По их словам, они приехали на поезде, который подали сербские власти. Некоторые из прибывших остались на разделительной полосе и поставили палатки.
Военно-полевой патриотический лагерь "Молодая Абхазия" прошел с 17 по 25 августа.
В военно-полевом патриотическом лагере "Молодая Абхазия" принимают участие 150 человек в возрасте от 17 до 25 лет.
Спортивный военно-патриотический лагерь "Азбука безопасности и выживания – 2015" продлится с 11 по 25 августа.
В военно-полевом патриотическом лагере "Молодая Абхазия" примут участие 150 человек в возрасте от 17 до 25 лет.
Председатель Государственного комитета по молодежной политике Республики Абхазия Алиас Авидзба рассказал Sputnik о том, что в течение шести дней проходил молодежный лагерь "Лидер – 2015".
Впервые о создании детского лагеря в Артеке было объявлено 5 ноября 1924 года на празднике московской пионерии.
Государственный комитет Абхазии по молодежной политике объявил набор участников в молодежный образовательный лагерь в горах, и число желающих уже больше запланированных мест.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.