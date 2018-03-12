Новости по теме лифты

Лифтовое хозяйство в Абхазии устарело, большинство лифтов находится в аварийном состоянии. Если срок эксплуатации лифтов по нормам составляет 25 лет, то самым "новым лифтам" в Абхазии 30 и более лет.
Председатель Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору Эрик Рштуни рассказал Sputnik о техническом состоянии лифтового хозяйства Абхазии.
Психолог МЧС Абхазии Аида Перцхелия рассказала Sputnik о том, как себя вести, застряв в лифте.
Заместитель начальника жилищного управления администрации города Сухум Эмма Хварцкиа рассказала о состоянии лифтов в столице.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.