Новости по теме мастерство

На сухумской набережной несколько раз в неделю можно встретить высокого худощавого мужчину с пышными усами, сидящего на парапете в окружении глиняных "товарищей". Это 57-летний художник и мастер по глине Аслан Нанба, который рассказал корреспонденту Sputnik Бадри Есиава о своем нелегком творческом пути.
Изготовление стеклянных елочных игрушек - трудоемкая, но не менее увлекательная работа. В Сухуме изготавливают игрушки с национальной тематикой вручную.
Художница, работающая в технике фьюзинг, основательница студии "Алиса в Зазеркалье" Диана Возба рассказала Sputnik Беларусь о своей семье и о том, как она оказалась в Минске.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.