Новости по теме мастерство

На сухумской набережной несколько раз в неделю можно встретить высокого худощавого мужчину с пышными усами, сидящего на парапете в окружении глиняных "товарищей". Это 57-летний художник и мастер по глине Аслан Нанба, который рассказал корреспонденту Sputnik Бадри Есиава о своем нелегком творческом пути.