Новости по теме меморандумы

Меморандум о взаимодействии подписали МИД Абхазии и итальянская Ассоциация "Европа-Абхазия", основная цель которой установить позитивный имидж Абхазии в Европе путем проведения совместных культурных и социальных мероприятий.
Руководство Торгово-промышленной палаты Абхазии посетило с официальным визитом Иракский Курдистан.
Меморандум о намерениях между Абхазией и республикой Удмуртия подписан в Ижевске в четверг.
Делегация Республики Абхазия во главе с президентом Раулем Хаджимба прибыла в Ижевск (Удмуртская Республика, Российская Федерация) 6 мая 2015 года.
Абхазия и Россия подписали Меморандум о механизме реализации скоординированной внешней политики 11 марта 2015 года.
Подписанием меморандума о скоординированной внешней политике создается постоянный механизм, который позволит Абхазии и России вести активные согласованные внешнеполитические мероприятия, направленные на расширение международного признания и упрочении позиции Абхазии на международной политической арене.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.