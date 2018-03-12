Новости по теме межгосударственные отношения

В ходе трехдневного рабочего визита делегации Абхазии во главе с секретарем Совета безопасности Мухамедом Килба в Карачаево-Черкесию стороны обсудили пути взаимодействия.
На промежуточном рубеже российские ВКС сделали невозможным свержение Асада, а российская дипломатия – вторжение Эрдогана в Сирию, по крайней мере в краткосрочной перспективе, замечает член Зиновьевского клуба Дмитрий Куликов.
В случае принятия, санкционная резолюция станет самым строгим набором санкций Совета Безопасности ООН более чем за 20 лет, а ограничения затронут сразу несколько секторов экономики страны.
Прорывными договоренностями нынешний саммит в белорусской столице отмечен не был, все основные моменты обсуждались кулуарно и в узком составе.
О неизбежности политической и юридической формализации распада Евросоюза рассуждает для Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Вашингтон и Пекин заявили, что не примут КНДР как ядерную державу и подтвердили важность сильного и единого международного ответа на провокации КНДР, в том числе посредством резолюции Совета Безопасности ООН.
О необходимости максимизировать дипломатические контакты между всеми странами Закавказья, добиться более нюансированной позиции в отношении действий Турции, рассказал Sputnik доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов.
Для развития абхазо-российского сотрудничества желательны более регулярные встречи президентов двух стран, сказала секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
С момента последней встречи произошло большое количество перемен, подписан ряд секторальных договоров в развитие основного договора, и есть вопросы, которые решаются по теме безопасности, вопросы экономики, вопросы социального характера, сказал Рауль Хаджимба.
Иностранным гражданам, в том числе гражданам Беларуси, для получения визы Республики Абхазия не нужно обращаться в Посольство Абхазии в России, получить разрешение на въезд в республику можно по электронной почте, сказал замминистра Кан Тания.
В условиях, когда турецкое руководство не признанает ответственность за сбитый за самолет и гибель наших военнослужащих, о возобновлении прямого диалога речи быть не может, считает постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.
Число российских туристов, посетивших этот курорт в январе, упало в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает управление культуры и туризма Антальи.
Говорить о возможностях взаимодействия с турецкой стороной в деле борьбы с терроризмом в нынешних условиях невозможно, считает замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Депутаты направили российскому президенту Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову предложение денонсировать Московский договор о дружбе и братстве, подписанный 16 марта 1921 года правительством РСФСР и правительством Великого народного собрания Турции.
Россия и США заинтересованы в предотвращении появления в мире неуправляемых пространств, которые угрожают мировому равновесию, сказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Паромное сообщение между Крымом и Турцией, а также деловые контакты будут прерваны поле того, как турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
ЕС планирует продолжать против РФ санкции, потому что Киев не выполняет свои обязательства по минским соглашениям Было бы неправильно простить Киеву невыполнение им положений Минска-2, считает директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Сегодня России лучше иметь минимум, но зато самых необходимых союзников, чем много, но притворных, пишет политолог Виталий Третьяков в материале РИА Новости.
Окончательное решение европейских стран по поводу отмены санкций будет в "некоторой степени зависеть от американского руководства", заявил сенатор США Джон Маккейн.
Заявления о том, что РФ и Иран мешают урегулированию сирийского конфликта и своими действиями в Сирии усиливают позиции ИГ, Москва расценивает "как опасные вбросы дезинформации", заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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