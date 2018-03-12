Новости по теме миссии

Жан Марк Данто из города Сан Назер во Франции приехал в Абхазию в 1997 году, чтобы строить школы в составе гуманитарной миссии международной организации, однако обстоятельства сложились таким образом, что французский инженер навсегда остался в республике, где основал успешный бизнес.