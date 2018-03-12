Новости по теме миссии

Жан Марк Данто из города Сан Назер во Франции приехал в Абхазию в 1997 году, чтобы строить школы в составе гуманитарной миссии международной организации, однако обстоятельства сложились таким образом, что французский инженер навсегда остался в республике, где основал успешный бизнес.
Первый вице-премьер правительства Шамиль Адзынба поблагодарил бывшего главу миссии МККК в Абхазии Джорджа Дрндарски за плодотворную работу.
Президент Абхазии поблагодарил бывшего главу миссии МККК в Абхазии за плодотворную работу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с миссией.
Глава Миссии МККК (Международный Комитет Красного Креста) в Абхазии Джордж Дрндарски, который завершает работу в республике, рассказал в интервью Sputnik о ходе программы поиска пропавших без вести, работе по выяснению судьбы поэта Таифа Аджба и перспективах работы миссии в стране.
Во время рабочей поездки СММ ОБСЕ, несмотря на то что обе стороны конфликта были предупреждены о работе наблюдателей миссии в районе города Счастье, 25 июля с севера начался обстрел, который продлился около 90 минут.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.