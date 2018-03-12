Новости по теме мобильная связь

Около трех лет справочная служба Сухумского филиала РУП “Абхазсвязь” недоступна для абонентов мобильных операторов Абхазии. Директор Сухумского филиала РУП “Абхазсвязь” Тимур Пипия в интервью корреспонденту Sputnik рассказал, что стало причиной этой проблемы.