https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/rossiya-mobilnuyu-svyaz-1055643885.html
В России мобильную связь отключат для не сдавших биометрию иностранцев
В России мобильную связь отключат для не сдавших биометрию иностранцев
Sputnik Абхазия
В России с 1 июля иностранцам с российскими СИМ-картами, не сдавшим биометрию, будут отключать мобильную связь. Номера, которые неактивны более трех месяцев, заблокируют сразу.Активные номера будут блокировать поэтапно — сначала международную и междугородную связь и снизят скорость интернета, а через 30 дней номер полностью отключат.
2025-07-01T10:18+0300
2025-07-01T10:18+0300
2025-07-01T10:18+0300
россия
мобильная связь
иностранцы
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. В России с 1 июля иностранцам с российскими СИМ-картами, не сдавшим биометрию, будут отключать мобильную связь. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.Номера, которые неактивны более трех месяцев, заблокируют сразу.Активные номера будут блокировать поэтапно — сначала международную и междугородную связь и снизят скорость интернета, а через 30 дней номер полностью отключат.При покупке СИМ-карт иностранцы должны подтвердить свою личность по биометрии. Кроме того, действует лимит "симок" в одни руки: для россиян он составляет не более 20, для иностранцев — не более 10.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/vstupili-v-silu-novye-pravila-peresecheniya-granitsy-s-rossiey-1055616946.html
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россия сим-карта биометрия иностранцы блок
россия сим-карта биометрия иностранцы блок
В России мобильную связь отключат для не сдавших биометрию иностранцев
СУХУМ, 1 июл – Sputnik.
В России с 1 июля иностранцам с российскими СИМ-картами, не сдавшим биометрию, будут отключать мобильную связь. Об этом сообщили в пресс-службе
Минцифры России.
Номера, которые неактивны более трех месяцев, заблокируют сразу.
Активные номера будут блокировать поэтапно — сначала международную и междугородную связь и снизят скорость интернета, а через 30 дней номер полностью отключат.
При покупке СИМ-карт иностранцы должны подтвердить свою личность по биометрии. Кроме того, действует лимит "симок" в одни руки: для россиян он составляет не более 20, для иностранцев — не более 10.