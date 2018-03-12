Новости по теме модельеры

Пока в Париже проходит неделя моды прет-а-порте, а женщины во многих странах отмечают самый красивый и весенний праздник, Sputnik решил обратиться к теме моды. Как различные дизайнеры используют традиционные элементы в современной одежде, насколько такие наряды пользуются спросом в Абхазии, узнавал корреспондент Sputnik Владимир Бегунов.
Молодой модельер Хох мечтает видеть цхинвальских девушек в одежде своего бренда "BEKOEV" и готовится к показу своей первой коллекции.
Мода и стиль интересовали нового героя проекта Sputnik "Страна мастеров" еще со школы. Модельер-конструктор Рафик Минасян около 30 лет специализируется на мужском костюме.
Модельеры в точности знают, как сшить костюм, который подойдет именно вам. Об интересной и кропотливой профессии портного рассказал модельер-конструктор высшего разряда Рафик Минасян.
Современную культуру во второй день фестиваля представят молодые танцевальные коллективы, вокалисты, модельеры из Абхазии, Южной Осетии, России и Турции.
Национальную культуру представили молодые танцевальные коллективы, вокалисты, модельеры и художники из Абхазии, Южной Осетии, России и Турции в Доме Культуры Очамчыры.
Модная коллекция модельера Русудан Кобяковой "Принцесса странствий" была представлена в четверг 20 августа на железнодорожной станции "Гума" в Сухуме.
Модная коллекция модельера Русудан Кобяковой "Принцесса странствий" была представлена на железнодорожной станции "Гума" в Сухуме.
Накануне празднования Дня флага абхазские модельеры рассказали о создании одного из главных атрибутов праздника – абхазского национального костюма.
Модельер Арда Аршания рассказала о том, как сшила первый Государственный флаг Абхазии в 1992 году.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.