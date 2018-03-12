Новости по теме награждения

В Лос-Анджелесе 28 февраля состоится 88-я церемония вручения самой старейшей и престижной премии в области кинематографии - "Оскар". Пожалуй, главная интрига этого действа — дадут ли, наконец, Леонардо Ди Каприо долгожданную статуэтку, которую он пытается получить уже в шестой раз.
США разгорается скандал вокруг кинопремии "Оскар", которой обещали устроить бойкот из-за отсутствия второй год подряд среди номинантов чернокожих актеров.
В Кабинете Министров состоялось награждение лучших работников в области здравоохранения, инженерии, управления, образования, духовенства.
Всего было вручено 25 государственных наград, 23 из них III степени, одна награда II степени и одна I степени.
Всего было вручено 25 государственных наград, 23 из них III степени, одна награда II степени и одна I степени.
Третий тур соревнований Открытого Первенства Южного федерального округа по настольному теннису прошел в Славянске-на-Кубани с 31 октября по 4 ноября.
В ходе визита в Северную Осетию Рауль Хаджимба вручил награды осетинским ополченцам за мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992—1993 годов.
Призовой фонд конкурса имени Андрея Стенина составил 50, 35 и 25 тысяч рублей за 1, 2 и 3 место; 500 тысяч рублей получил обладатель "Гран-при".
Рауль Хаджимба наградил орденами "Ахьдз-Апша" и присвоил почетные звания Абхазии ряду российских ученых.
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Стрижаков награжден медалью "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Орден "Ахьдз-Апша" III степени вручен президентом Абхазии доктору философских наук Кахуну Гожеву.
Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев вручил ветеранам, проживающим в Сухуме, юбилейные медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Гудаутского района с наступающим праздником Победы поздравил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев вручил ветеранам, проживающим в Гулрыпшском районе, юбилейные медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.