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Аслан Бжания наградил Хухута Шамба орденом "Ахьдз-Апша" III степени
Аслан Бжания наградил Хухута Шамба орденом "Ахьдз-Апша" III степени
Орден "Ахьдз-Апша" - высшая государственная награда Республики Абхазия. 07.07.2022, Sputnik Абхазия
2022-07-07T18:45+0300
2022-07-07T18:45+0300
2022-07-07T18:45+0300
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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о награждении председателя совета старейшин села Тхина Хухута Шамба орденом "Ахьдз-Апша" III степени, сообщает официальный сайт главы государства.Хухут Шамба родился в 1946 году в селе Тхина. Окончил Тхинскую среднюю школу и Агрономический факультет Государственного института субтропического хозяйства в Сухуме.Шамба занимал должность зампредседателя колхоза имени Ленина, с 1987 года работал председателем сельсовета Тхины. В годы Отечественной войны народа Абхазии руководил работами на полевом "аэродроме" в этом же селе, куда свозили оружие для абхазской армии. Хухут Шамба был четырежды избран депутатом районного собрания Очамчырского района. С 2012 года он занимает должность председателя Совета старейшин села Тхина.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/vysshaya-nagrada-kogo-i-kak-otmechayut-ordenom-akhdz-apsha-v-abkhazii-1037213673.html
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абхазия, награждения
Аслан Бжания наградил Хухута Шамба орденом "Ахьдз-Апша" III степени
Орден "Ахьдз-Апша" - высшая государственная награда Республики Абхазия.
СУХУМ, 7 июл – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о награждении председателя совета старейшин села Тхина Хухута Шамба орденом "Ахьдз-Апша" III степени, сообщает
официальный сайт главы государства.
"За заслуги перед Отечеством, активную общественно-политическую деятельность наградить орденом "Ахьдз-Апша" III степени председателя Совета старейшин села Тхина Очамчырского района Шамба Хухута Арсентьевича", – говорится в указе президента.
Хухут Шамба родился в 1946 году в селе Тхина. Окончил Тхинскую среднюю школу и Агрономический факультет Государственного института субтропического хозяйства в Сухуме.
Шамба занимал должность зампредседателя колхоза имени Ленина, с 1987 года работал председателем сельсовета Тхины. В годы Отечественной войны народа Абхазии руководил работами на полевом "аэродроме" в этом же селе, куда свозили оружие для абхазской армии.
Хухут Шамба был четырежды избран депутатом районного собрания Очамчырского района. С 2012 года он занимает должность председателя Совета старейшин села Тхина.