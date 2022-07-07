https://sputnik-abkhazia.ru/20220707/aslan-bzhaniya-nagradil-khukhuta-shamba-ordenom-akhdz-apsha-iii-stepeni-1040120464.html

Аслан Бжания наградил Хухута Шамба орденом "Ахьдз-Апша" III степени

Аслан Бжания наградил Хухута Шамба орденом "Ахьдз-Апша" III степени

Орден "Ахьдз-Апша" - высшая государственная награда Республики Абхазия. 07.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-07T18:45+0300

2022-07-07T18:45+0300

2022-07-07T18:45+0300

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награждения

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СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о награждении председателя совета старейшин села Тхина Хухута Шамба орденом "Ахьдз-Апша" III степени, сообщает официальный сайт главы государства.Хухут Шамба родился в 1946 году в селе Тхина. Окончил Тхинскую среднюю школу и Агрономический факультет Государственного института субтропического хозяйства в Сухуме.Шамба занимал должность зампредседателя колхоза имени Ленина, с 1987 года работал председателем сельсовета Тхины. В годы Отечественной войны народа Абхазии руководил работами на полевом "аэродроме" в этом же селе, куда свозили оружие для абхазской армии. Хухут Шамба был четырежды избран депутатом районного собрания Очамчырского района. С 2012 года он занимает должность председателя Совета старейшин села Тхина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/vysshaya-nagrada-kogo-i-kak-otmechayut-ordenom-akhdz-apsha-v-abkhazii-1037213673.html

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