Новости по теме находки

Археологи обнаружили на берегах озера Туркана в Кении следы одного из первых массовых убийств в истории человечества, которое указывает на то, что первые войны между племенами людей могли происходить еще до появления частной собственности и цивилизации, около 10 тысяч лет назад.
Во время археологической экспедиции по изучению Джантухского могильника были найдены следы поселений, фрагмент ручки пифоса со скульптурным изображением быка, чернолаковой посуды и украшения.
Во время археологической экспедиции по изучению Джантухского могильника были найдены следы поселений, фрагмент ручки пифоса со скульптурным изображением быка, чернолаковой посуды и украшения.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.